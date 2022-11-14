Блогер начал битву на Metacritic из-за Sonic Frontiers

Большинству новая игра про Соника, Sonic Frontiers, очень даже понравилась. У неё очень высокий рейтинг одобрения в Steam, да и пользовательский рейтинг на Metacritic оказался чрезвычайно высоким.

И такое одобрение от игроков явно не пришлось по вкусу популярному блогеру videogamedunkey, который в своём полусерьёзном обзоре платформера явно оказался в смятении от таких оценок игроков — они ведь на уровне самых лучших игр всей индустрии.

Вскоре на Metacritic развязалась настоящая цифровая война. Фанаты блогера начали ставить нули новинке, тогда как другие решили бороться с этим — они ставят десятки. При этом глобально на ситуацию это особо не повлияло: рейтинг опустился с 8,8 до 8,4 балла. Это всё ещё очень высоко.

Да и, зная агрегатор, можно предположить, что вскоре все эти накрученные оценки скрутят и перестанут учитывать в общем рейтинге.

Сравнения оценок из ролика

Сам ролик

Sonic Frontiers вышла 8 ноября на ПК и консолях. Игра показала отличный старт в Steam.