Блогер начал битву на Metacritic из-за Sonic Frontiers

Большинству новая игра про Соника, Sonic Frontiers, очень даже понравилась. У неё очень высокий рейтинг одобрения в Steam, да и пользовательский рейтинг на Metacritic оказался чрезвычайно высоким.
И такое одобрение от игроков явно не пришлось по вкусу популярному блогеру videogamedunkey, который в своём полусерьёзном обзоре платформера явно оказался в смятении от таких оценок игроков — они ведь на уровне самых лучших игр всей индустрии.
Вскоре на Metacritic развязалась настоящая цифровая война. Фанаты блогера начали ставить нули новинке, тогда как другие решили бороться с этим — они ставят десятки. При этом глобально на ситуацию это особо не повлияло: рейтинг опустился с 8,8 до 8,4 балла. Это всё ещё очень высоко.
Да и, зная агрегатор, можно предположить, что вскоре все эти накрученные оценки скрутят и перестанут учитывать в общем рейтинге.
Сравнения оценок из ролика
Сам ролик
Sonic Frontiers вышла 8 ноября на ПК и консолях. Игра показала отличный старт в Steam.
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