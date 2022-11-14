Актёру Джиму Керри запретили въезд в Россию

МИД России ввёл персональные санкции в отношении 100 граждан Канады. В их число попал и американский актёр Джим Керри, который с 2004 года владеет канадским гражданством. Как сообщили в ведомстве, въезд был закрыт в ответ на продолжающуюся практику введения санкций против России.

В ответ на продолжающуюся практику введения режимом санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады.

Джим Керри — один из самых популярных актёров в России, больше всего известный по «Шоу Трумана», «Брюсу Всемогущему» и «Вечному сиянию чистого разума». Сразу две ленты, в которых снимался артист, входят в список 250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска».

Ранее МИД России также ввёл персональные санкции по отношению к Моргану Фриману. 85-летний артист сможет приехать в Россию только после того, как с него будут сняты все отечественные ограничения.