Некстген-версия «Ведьмака 3» официально выйдет 14 декабря
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CD Projekt наконец-то объявила точную дату выхода обновлённой версии «Ведьмака 3: Дикая Охота» для ПК, PS5 и Xbox Series — 14 декабря 2022 года. Бесплатно для всех владельцев оригинала.
Разработчики раскрыли первые подробности некстген-версии игры. Так, в проекте появятся поддержка трассировки лучей, ускоренные загрузки и множество других улучшений в техническом плане. Кроме того, авторы добавят в игру некоторые моды и дополнительный контент из сериала «Ведьмак» от Netflix.
Изначально некстген-версия должна была появиться ещё в прошлом году, но разработчики несколько раз переносили проект. Весной 2022 года игру даже отняли у Saber Interactive — официально причину не назвали, но в индустрии шептались, что дело в российских корнях компании.
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