В Steam вышла настоящая Библия
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В Steam состоялся выход The Bible — настоящей интерактивной Библии. Пользователи смогут ознакомиться с произведением в удобном для них формате: как в виде обычной интерактивной книги, так и в виде аудиокниги. Стоимость произведения — 241 рубль с временной скидкой в 33%.
Читать Библию можно с расслабляющей музыкой на фоне. Также пользователи могут ставить закладки, перемещаться по главам в любой момент и ставить на паузу аудиовоспроизведение.
Интересно, что в The Bible поддерживается только английский язык — любые другие переводы в игре отсутствуют. Кроме того, разработчики зачем-то добавили целых 72 достижения в тайтл. Возможно, так разработчики хотели поощрять пользователей за чтение или прослушивание.
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