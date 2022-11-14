В Steam вышла настоящая Библия

В Steam состоялся выход The Bible — настоящей интерактивной Библии. Пользователи смогут ознакомиться с произведением в удобном для них формате: как в виде обычной интерактивной книги, так и в виде аудиокниги. Стоимость произведения — 241 рубль с временной скидкой в 33%.

Читать Библию можно с расслабляющей музыкой на фоне. Также пользователи могут ставить закладки, перемещаться по главам в любой момент и ставить на паузу аудиовоспроизведение.

Интересно, что в The Bible поддерживается только английский язык — любые другие переводы в игре отсутствуют. Кроме того, разработчики зачем-то добавили целых 72 достижения в тайтл. Возможно, так разработчики хотели поощрять пользователей за чтение или прослушивание.