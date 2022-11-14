Дешевле и мощнее: AMD сравнила Radeon RX 7900 с GeForce RTX 4080

AMD опубликовала несколько изображений, на которых сравнила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 с чипами из серии Radeon RX 7900. Как и во многих других случаях, компания сделала упор на то, что их видеокарты мощнее и дешевле, чем у конкурентов. Так, AMD похвасталась тем, что у RX 7900 XT и XTX больше видеопамяти и они могут похвастаться более высокой разрядностью шины. Кроме того, энергопотребление RX 7900 XT на целых 20 Вт меньше, чем у RTX 4080.

Сравнение Radeon RX 7900 XT, RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080 Фото: AMD

На другом изображении AMD столкнула свои видеокарты с RTX 4080 лоб в лоб — безоговорочную победу одержали чипы «красных». И это при том, что RX 7900 XT и RX 7900 XTX стоят на $ 300 и $ 200 дешевле соответственно.

Сравнение RX 7900 XT, RX 7900 XTX и RTX 4080 Фото: AMD

Кроме того, NVIDIA досталось и за невероятно огромный размер RTX 4080. В AMD отметили, что их новая линейка куда более компактная.

Сравнение размеров Фото: AMD

Наконец, AMD наглядно сравнила RX 7900 XT и RX 7900 XTX с прошлой линейкой в требовательных играх. Новые модели опережают поколение 6000 почти в два раза.

Фото: AMD

Фото: AMD

Видеокарты Radeon RX 7900 поступят в продажу 13 декабря 2022 года. RX 7900 XT обойдётся в $ 899, RX 7900 XTX — в $ 999.