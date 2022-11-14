«Мы ненавидели друг друга». Сильвестр Сталлоне — о дружбе с Арнольдом Шварценеггером

Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, иконы Голливуда и звёзды культовых боевиков из 80-х и 90-х, когда-то ненавидели друг друга. Дело в том, что актёры постоянно соревновались в кассовых сборах своих картин: от «Рокки» и «Хищника» до «Рэмбо» и «Терминатора». Об этом Сильвестр Сталлоне рассказал в интервью Forbes.

Когда-то мы очень не любили друг друга. Мы были… это может показаться немного тщеславным, но в то время мы были пионерами жанра. Мы оба любили конкуренцию, поэтому постоянно соревновались друг с другом в популярности наших фильмов. Это была очень нездоровая ситуация, но в итоге мы стали очень хорошими друзьями.

После того как с «конкуренцией» было покончено, актёры начали проводить время вместе и запустили серию фильмов «Неудержимые». Четвёртая часть франшизы выйдет в сентябре 2023 года — и в ней, к сожалению, не будет Шварценеггера. Как уже рассказывал актёр, он решил отказаться от роли в продолжении из-за того, что Сильвестр Сталлоне в ленте передаст эстафету молодому поколению и будет актёром второго плана. А без Слая нет и Шварца, отмечает бывший губернатор Калифорнии.