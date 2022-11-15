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В России выйдет фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника

В России выйдет фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника
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По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», во время питчинга «Фонда кино» был представлен фильм «Стальное сердце». Его созданием занимается компания «Карго».

Сюжет расскажет о том, как во время очередной битвы Ильи Муромца и Соловья-разбойника оба оказываются погребены во льдах. Через несколько веков персонажей достают, оживляют и делают из них киборгов. Подростки Егор и Олег становятся проводниками Ильи Муромца, который должен победить своего давнего врага.

Концепт-арты

Концепт-арты

Фото: Бюллетень кинопрокатчика

Роль Илья Муромца сыграет Кирилл Зайцев, а образ Соловья-разбойника воплотит Юрий Колокольников. Бюджет картины составил 380 млн рублей.

Пока что у проекта нет даже примерной даты выхода. Также неизвестно, кто сыграет вместе с Колокольниковым и Зайцевым.

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