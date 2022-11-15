В России выйдет фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника

По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», во время питчинга «Фонда кино» был представлен фильм «Стальное сердце». Его созданием занимается компания «Карго».
Сюжет расскажет о том, как во время очередной битвы Ильи Муромца и Соловья-разбойника оба оказываются погребены во льдах. Через несколько веков персонажей достают, оживляют и делают из них киборгов. Подростки Егор и Олег становятся проводниками Ильи Муромца, который должен победить своего давнего врага.
Концепт-арты
Фото: Бюллетень кинопрокатчика
Роль Илья Муромца сыграет Кирилл Зайцев, а образ Соловья-разбойника воплотит Юрий Колокольников. Бюджет картины составил 380 млн рублей.
Пока что у проекта нет даже примерной даты выхода. Также неизвестно, кто сыграет вместе с Колокольниковым и Зайцевым.
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