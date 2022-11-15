В начале 2023 года в Overwatch 2 добавят героя поддержки
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Уже известно, что следующим героем Overwatch 2 станет танк по имени Раматтра. Коммерческий директор и вице-президент Blizzard Джон Спектор раскрыл, кого добавят в шутер следующим.
По словам Спектора, после Раматтры команда хочет добавить нового героя поддержки. Каких-либо деталей о персонаже коммерческий директор не предоставил. Новый герой должен появиться в следующем сезоне, который стартует в апреле 2023 года.
Со стартом в Overwatch 2 были доступны три новых героя: атакующая героиня Соджорн, Королева Джанкертауна, являющаяся танком, и персонаж поддержки Кирико.
Новость по темеOverwatch 2 получит Рамматру — это новый боец-танк
Overwatch 2 доступна на всех актуальных платформах, включая Nintendo Switch. Шутер стартовал ужасно из-за длинных очередей и других проблем, но потом всё пришло в норму.
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