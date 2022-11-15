Стример прошёл все Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring без урона и прокачки

Фанаты игр From Software определённо самые хардкорные в индустрии. И это не только из-за того, что они любят сложные игры. Иногда геймеры сами для себя создают трудные условия. Одним из таких стал стример Dinossindgeil.
Ему удалось сделать то, чего пока никому не удавалось — он прошёл Demon's Souls, все три части Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring без получения урона и прокачивания персонажа. Если стримеру наносили хоть один удар в любой из игр, он начинал путь с самого начала. К примеру, получив урон в Elden Ring, Dinossindgeil возвращался к Demon's Souls.
На достижение этого результата у стримера ушло около 120 дней или четыре полных месяца. После прохождения стример не сдержал слёз.
Возможно, кто-нибудь в ближайшее время сможет достичь того же результата, что и Dinossindgei.
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