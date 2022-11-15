В российских магазинах начали менять бренд-зоны Apple на производителей из Китая и Турции

В российских магазинах электроники стали закрывать бренд-зоны Apple и фирменные витрины с продукцией компании. Вместо них открывают зоны брендов из Китая, Турции и других стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В одном из магазинов «М.Видео-Эльдорадо» бренд-зона со смартфонами Xiaomi заменила витрину Apple. При этом «яблочные» гаджеты по-прежнему доступны в большинстве магазинов компании, товар есть в наличии. Как отмечают в ритейлере, если в магазине присутствует бренд-зона той или иной торговой марки, спрос на её продукцию увеличивается на 20-35%. При этом бренд-зоны создаются при поддержке компании-производителя. Если она не инвестирует в маркетинг и продвижение в России, то продавцы меняют этот формат.

В салонах «Мегафона» сохранились выделенные стойки Apple. Но оператор уже также запускает бренд-зоны китайских вендоров: в этом году в салонах запустили бренд-зоны Realme и Tecno. Сколько именно, в компании не уточнили.

Как объясняет руководитель проекта Content-Review Сергей Половников, Apple и его покупателям бренд-зоны не нужны. Человек, пришедший за iPhone, как правило, уже знает о нём всё, что хотел знать. А вот с китайскими вендорами дело обстоит иначе, потому что их знают меньше и им действительно нужно продвижение и признание в РФ.