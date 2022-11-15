Для The Callisto Protocol показали нового героя — его сыграл звезда Days Gone и Star Wars

В октябре стало известно, что в хорроре The Callisto Protocol от создателя Dead Space Глена Скофилда появится актёр Сэм Уитвер. Недавно разработчики из Striking Distance впервые показали персонажа Уитвера.

Уитверу досталась роль капитана Леона Ферриса — правой руки надзирателя тюремной колонии «Чёрное железо», в которой развернутся события The Callisto Protocol. Именно Феррис станет антагонистом, которому будет противостоять главный герой.

Капитан Леон Феррис Фото: Striking Distance

Капитан Леон Феррис Фото: Striking Distance

Уитвер известен благодаря роли Старкиллера в дилогии Star Wars: The Force Unleashed и благодаря роли Дикона из зомби-экшена Days Gone.

Новость по теме Для The Callisto Protocol вышел подкаст c предысторией игры

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. У авторов уже есть идеи для продолжения тайтла.