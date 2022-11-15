Популярного стримера отстранили от освещения футбольных матчей из-за оскорбления женщин

Издание PC Gamer обратило внимание на недавний инцидент, произошедший со спортивным каналом Sky Sports и известным стримером Дарреном IShowSpeed Уоткинсом-младшим.
Ещё в апреле 2022 года по Сети разлетелось видео, на котором стример оскорблял женщин, играющих в шутер Valorant. После этого ему запретили принимать участие в турнирах любых игр Riot, а Twitch выдал IShowSpeed блокировку. Некоторое время стример сотрудничал с каналом Sky Sports, но из-за той ситуации сотрудничество прекратилось.
Даррен появлялся в роликах Sky Sports в социальных сетях и даже на самом канале, читая новости вместе с ветераном спортивной журналистики Джеффом Шривсом.
Судя по всему, фрагмент с оскорблением женщин добрался до руководства Sky Sports недавно, после чего и было решение прекратить сотрудничество со стримером.
- 15 ноября 2022
-
16:35
-
16:20
-
16:11
-
15:57
-
15:28
-
15:27
-
14:43
-
14:18
-
13:50
-
13:42
-
13:07
-
13:02
-
12:41
-
12:40
-
11:50
-
11:06
-
10:48
-
10:02
-
09:28
- 14 ноября 2022
-
22:29
-
21:36
-
21:15
-
20:39
-
20:11
-
19:32
-
19:01
-
18:32
-
18:32
-
18:22
-
18:06
-
17:59
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:36