Популярного стримера отстранили от освещения футбольных матчей из-за оскорбления женщин

Издание PC Gamer обратило внимание на недавний инцидент, произошедший со спортивным каналом Sky Sports и известным стримером Дарреном IShowSpeed Уоткинсом-младшим.

Ещё в апреле 2022 года по Сети разлетелось видео, на котором стример оскорблял женщин, играющих в шутер Valorant. После этого ему запретили принимать участие в турнирах любых игр Riot, а Twitch выдал IShowSpeed блокировку. Некоторое время стример сотрудничал с каналом Sky Sports, но из-за той ситуации сотрудничество прекратилось.

Даррен появлялся в роликах Sky Sports в социальных сетях и даже на самом канале, читая новости вместе с ветераном спортивной журналистики Джеффом Шривсом.

Судя по всему, фрагмент с оскорблением женщин добрался до руководства Sky Sports недавно, после чего и было решение прекратить сотрудничество со стримером.