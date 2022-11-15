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Популярного стримера отстранили от освещения футбольных матчей из-за оскорбления женщин

Популярного стримера отстранили от освещения футбольных матчей из-за оскорбления женщин
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Издание PC Gamer обратило внимание на недавний инцидент, произошедший со спортивным каналом Sky Sports и известным стримером Дарреном IShowSpeed Уоткинсом-младшим.

Ещё в апреле 2022 года по Сети разлетелось видео, на котором стример оскорблял женщин, играющих в шутер Valorant. После этого ему запретили принимать участие в турнирах любых игр Riot, а Twitch выдал IShowSpeed блокировку. Некоторое время стример сотрудничал с каналом Sky Sports, но из-за той ситуации сотрудничество прекратилось.

Даррен появлялся в роликах Sky Sports в социальных сетях и даже на самом канале, читая новости вместе с ветераном спортивной журналистики Джеффом Шривсом.

Судя по всему, фрагмент с оскорблением женщин добрался до руководства Sky Sports недавно, после чего и было решение прекратить сотрудничество со стримером.

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Теги Чемп.Play Игры Valorant •••

Заглавное фото: Личный архив IShowSpeed

Источник: «Чемпионат»

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