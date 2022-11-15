Загрузка Call of Duty: Warzone 2 запутала абсолютно всех

Вчера стартовала предварительная загрузка клиента Call of Duty: Warzone 2, однако сама Activision вообще практически ничего не объяснила. В итоге запутались абсолютно все — и игроки, и журналисты, и блогеры. Давайте разбираться.

Владельцы Call of Duty: Modern Warfare 2 — как оказалось, если вы ещё в октябре загрузили небольшой клиент Warzone 2 для шутера, вам вообще ничего скачивать больше не нужно. Вы готовы к старту королевской битвы. Точнее, вы ждёте выход патча под старт первого сезона. Он должен подоспеть вот-вот.

Название MW2 для владельцев в Steam уже сменили

Остальным — клиент Warzone 2, несмотря на недавние заявления, вновь стал частью Modern Warfare 2. Поэтому после начала загрузки начнётся скачка именно Modern Warfare 2 с набором Warzone 2.

Как скачать?