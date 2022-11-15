Загрузка Call of Duty: Warzone 2 запутала абсолютно всех

Вчера стартовала предварительная загрузка клиента Call of Duty: Warzone 2, однако сама Activision вообще практически ничего не объяснила. В итоге запутались абсолютно все — и игроки, и журналисты, и блогеры. Давайте разбираться.
Владельцы Call of Duty: Modern Warfare 2 — как оказалось, если вы ещё в октябре загрузили небольшой клиент Warzone 2 для шутера, вам вообще ничего скачивать больше не нужно. Вы готовы к старту королевской битвы. Точнее, вы ждёте выход патча под старт первого сезона. Он должен подоспеть вот-вот.
Название MW2 для владельцев в Steam уже сменили
Остальным — клиент Warzone 2, несмотря на недавние заявления, вновь стал частью Modern Warfare 2. Поэтому после начала загрузки начнётся скачка именно Modern Warfare 2 с набором Warzone 2.
Как скачать?
- На ПК в Steam — переходим на страницу Warzone 2, включаем VPN любой страны (кроме России и Беларуси) и нажимаем «загрузить».
- На PS5 — заходим в магазин в аккаунте любой страны, кроме России, находим страницу Modern Warfare 2, выбираем контекстное меню с выбором разных изданий шутера — там и спрятана Warzone 2.
- На Xbox — находим в магазине страницу Warzone 2 и начинаем загрузку. Не пугайтесь, увидев клиент Modern Warfare 2 при загрузке.
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