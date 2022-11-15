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Когда начнутся скидки к чёрной пятнице для PS4 и PS5

В PlayStation Store скоро пройдёт распродажа в честь Чёрной пятницы
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Sony анонсировала распродажу в честь Чёрной пятницы — она начнётся 18 ноября в PS Store. Пока известно лишь об одном предложении — скидки в 25% на подписку PS Plus.

Скидки ожидаются и в российском PS Store, но покупка всё ещё ограничена оплатой через кошелёк аккаунта, а карт оплаты всё меньше — и продают их с огромной наценкой. Зато в других регионах, будь то Польша, США и Турция, покупка проходит достаточно просто.

Что будут продавать на скидках — интересный вопрос. К примеру, появятся ли уже скидки на недавние новинки — Gotham Knights и Sonic Frontiers? Что наверняка стоит ожидать, это FIFA 23 и другие новинки лета и сентября.

До конца года в PS Store ожидается ещё две крупные распродажи — обе в декабре.

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