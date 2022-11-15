Сотрудников «Твиттера», которые критиковали Илона Маска, уволили

В «Твиттере» продолжат происходить какие-то сюрреалистичные вещи. Как стало известно СМИ, в компании уволили всех сотрудников, которые высказывали своё недовольство методами бизнеса Илона Маска. Всех сократили буквально в одно мгновение.

С сожалением сообщаем, что ваше трудоустройство прекращается незамедлительно. Ваше недавнее поведение нарушило политику компании.

Масштабы сокращения неизвестны, но соучредитель Platformer Кейси Ньюман отмечает, что уволили больше десяти человек. Подробности случившегося ожидаются в ближайшее время. Представители «Твиттера» при этом сохраняют полное молчание и не комментируют происходящее. За всё общение с публикой теперь отвечает лично Илон Маск в своём профиле.