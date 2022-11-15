Крутая видеокарта по ужасной цене. Первые обзоры RTX 4080 от NVIDIA

Критики выпустили первые обзоры NVIDIA GeForce RTX 4080 — выводы оказались спорными. Безоговорочно сама карта получилась отличной — мощной и с умеренным потреблением энергии, однако ценовой фактор попросту невозможно игнорировать.

В Digital Foundry вообще провели масштабное сравнение производительности с ценой — и RTX 4080 оказалась аутсайдером рейтинга. Предшественница RTX 3080 стоит примерно на 58% дешевле RTX 4080, в соотношении выдавая куда больше лучшую производительность (порядка 70% от RTX 4080).

Это попросту не имеет никакого смысла для потребителей.

Журналисты отмечают, что RTX 4090 стоит своих денег — она видеокарта-зверь с огромной мощностью. А вот RTX 4080 кажется каким-то непонятным мутантом, бесцельным обрубком RTX 4090 за слишком большие деньги. Вдобавок цена RTX 4080 в $ 1200 фактически убивает шансы на появление RTX 4080 Ti. За сколько продавать её, если RTX 4090 продают за $ 1600?

Выводы фактически одни — совершенно непонятно, для кого сделана RTX 4080. За такую цену её производительность неприемлема. Аналоги прошлого поколения сейчас выглядят куда привлекательнее за счёт своей цены, что уж говорить про грядущие новинки AMD на RDNA 3.