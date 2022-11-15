Если Xbox не станет крупным игроком на смартфонах, то у Microsoft проблемы

Глава игрового направления Microsoft Фил Спенсер в интервью The Verge подтвердил, что Xbox движется в направлении завоевания мобильного сегмента. Без него весь бизнес Xbox станет «неустойчивым».

И это первая и ключевая причина, почему Microsoft покупает Activision Blizzard — из-за мобильного подразделения King (Candy Crush), фактически лидера в мобильном сегменте. Ключевая проблема индустрии, что рост на ПК и консолях за последние пять или шесть лет замер, тогда как на смартфонах всё продолжает расти.

Цель Microsoft — стать крупным игроком на смартфонах, чтобы поддерживать экономику игрового направления. На консолях и ПК это практически невозможно, поскольку аудитория там стагнирует — она попросту не увеличивается. Об этом говорит и прибыль с этих направлений.

В процентах к играм в целом консольный сегмент сокращается, поскольку общий бизнес растёт, а консоли остаются стабильными. Аналогично и с ПК.

В пример он приводит Tencent, которая зарабатывает свои состояния с мобильного сегмента — и инвестирует свой опыт и средства с консоли и ПК, пытаясь расширять эти сегменты. Сейчас это всё на очень раннем этапе.

Для сравнения, среднемесячная аудитория Activision Blizzard на конец сентября 2022 года составляла 368 млн человек. Из них: