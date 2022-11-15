Если Xbox не станет крупным игроком на смартфонах, то у Microsoft проблемы

Глава игрового направления Microsoft Фил Спенсер в интервью The Verge подтвердил, что Xbox движется в направлении завоевания мобильного сегмента. Без него весь бизнес Xbox станет «неустойчивым».
И это первая и ключевая причина, почему Microsoft покупает Activision Blizzard — из-за мобильного подразделения King (Candy Crush), фактически лидера в мобильном сегменте. Ключевая проблема индустрии, что рост на ПК и консолях за последние пять или шесть лет замер, тогда как на смартфонах всё продолжает расти.
Цель Microsoft — стать крупным игроком на смартфонах, чтобы поддерживать экономику игрового направления. На консолях и ПК это практически невозможно, поскольку аудитория там стагнирует — она попросту не увеличивается. Об этом говорит и прибыль с этих направлений.
В процентах к играм в целом консольный сегмент сокращается, поскольку общий бизнес растёт, а консоли остаются стабильными. Аналогично и с ПК.
В пример он приводит Tencent, которая зарабатывает свои состояния с мобильного сегмента — и инвестирует свой опыт и средства с консоли и ПК, пытаясь расширять эти сегменты. Сейчас это всё на очень раннем этапе.
Для сравнения, среднемесячная аудитория Activision Blizzard на конец сентября 2022 года составляла 368 млн человек. Из них:
- 31 млн приходится на игры Blizzard (Warcraft, Diablo, Overwatch);
- 97 млн — на игры Activision (Call of Duty);
- 240 млн — на игры King (Candy Crush).
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