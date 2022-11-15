Стрелялка с аниме. В Rainbow Six Siege добавят скин из NieR Replicant
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Ubisoft представила набор по мотивам NieR Replicant для Rainbow Six Siege — это скин для атакующего Эрика Торна под псевдонимом Maverick.
Когда точно комплект появится в продаже, неизвестно, но его планируют добавить в течение следующего сезона — операции «Солнечный рейд». Её полноценно представят через неделю, 21 ноября. Сезон обещает быть важным, поскольку с ним наконец-то введут кроссплей и кросспрогресс с консолями и ПК.
Если вы играли на PS4, то сможете без проблем продолжить играть на ПК или Xbox, сохранив весь контент — оперативников, скины, валюту, прогресс и так далее.
Вдобавок в течение сезона добавят новую карту, «Ночные лаборатории», и введут рейтинговую игру 2.0 с новой системой прогресса и другими изменениями.
Также обещают изменить систему боевого пропуска, сделав его более гибким и интересным — похоже, как в Call of Duty и Fortnite, позволят выбирать награды.
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