Стрелялка с аниме. В Rainbow Six Siege добавят скин из NieR Replicant

Ubisoft представила набор по мотивам NieR Replicant для Rainbow Six Siege — это скин для атакующего Эрика Торна под псевдонимом Maverick.

Когда точно комплект появится в продаже, неизвестно, но его планируют добавить в течение следующего сезона — операции «Солнечный рейд». Её полноценно представят через неделю, 21 ноября. Сезон обещает быть важным, поскольку с ним наконец-то введут кроссплей и кросспрогресс с консолями и ПК.

Если вы играли на PS4, то сможете без проблем продолжить играть на ПК или Xbox, сохранив весь контент — оперативников, скины, валюту, прогресс и так далее.

Вдобавок в течение сезона добавят новую карту, «Ночные лаборатории», и введут рейтинговую игру 2.0 с новой системой прогресса и другими изменениями.

Также обещают изменить систему боевого пропуска, сделав его более гибким и интересным — похоже, как в Call of Duty и Fortnite, позволят выбирать награды.