Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игрокам Call of Duty: Warzone сделали подарки в MW2 и Warzone 2

Игрокам Call of Duty: Warzone сделали подарки в MW2 и Warzone 2
Комментарии

За сутки до запуска серверов Call of Duty: Warzone 2 игрокам оригинальной королевской битвы сделали несколько приятных подарков, а именно:

  • несколько токенов двойного опыта;
  • несколько брелоков на оружие;
  • чертёж ножа.

Уже сейчас всё должно находиться в инвентаре игроков, причём есть элемент случайности. Кому-то дают несколько типов ножей, а кому-то — побольше брелоков. Токенов тоже дарят немало — лично мне пришло шесть: два на 15 минут, два на 45 минут и два на 60 минут.

Запуск серверов Warzone 2 состоится завтра, 16 ноября, в 21:00 мск. Тогда же начнётся первый сезон Modern Warfare 2 и Warzone 2. С ним, помимо королевской битвы и DMZ, появятся боевой пропуск с новой системой разблокировки, новая карта для мультиплеера и несколько видов оружия.

Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Warzone 2 Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Warzone 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022