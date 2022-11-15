Игрокам Call of Duty: Warzone сделали подарки в MW2 и Warzone 2

За сутки до запуска серверов Call of Duty: Warzone 2 игрокам оригинальной королевской битвы сделали несколько приятных подарков, а именно:

несколько токенов двойного опыта;

несколько брелоков на оружие;

чертёж ножа.

Уже сейчас всё должно находиться в инвентаре игроков, причём есть элемент случайности. Кому-то дают несколько типов ножей, а кому-то — побольше брелоков. Токенов тоже дарят немало — лично мне пришло шесть: два на 15 минут, два на 45 минут и два на 60 минут.

Запуск серверов Warzone 2 состоится завтра, 16 ноября, в 21:00 мск. Тогда же начнётся первый сезон Modern Warfare 2 и Warzone 2. С ним, помимо королевской битвы и DMZ, появятся боевой пропуск с новой системой разблокировки, новая карта для мультиплеера и несколько видов оружия.