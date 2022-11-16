Мясная нарезка от Кратоса: по God of War выпустили кулинарную книгу

В God of War Ragnarok уделили чуть больше внимание питанию Кратоса и его сына Атрея. Видимо, этим вдохновилось издательство Insight Editions и выпустило кулинарную книгу God of War: The Official Cookbook of the Nine Realms.
Всего в книге есть более 60 рецептов: от быстрых закусок, которыми можно перекусить, до изысканных горячих блюд и десертов. Отмечается, что в книге собраны рецепты блюд из всех миров, которые существуют в God of War. Важно, что рецепты сопровождены яркими зарисовками и пошаговыми инструкциями. Приготовить что-то вкусное и необычное сможет даже дилетант.
Обложка книги
Фото: Сайт Insight Editions
Страница с блюдом
Фото: Сайт Insight Editions
Страница с блюдом
Фото: Сайт Insight Editions
Над книгой работали Виктория Розенталь, Рик Барба и Айрис Компиет. Её уже можно заказать через сайт по цене в $ 39 (примерно 2,5 тыс. рублей).
Сама God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.
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