Саундтреки из игр впервые номинированы на музыкальную премию «Грэмми»

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила добавить в номинации на музыкальную премию «Грэмми» новую категорию, которой до этого никогда не было, — «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа».

За награду поборются видеоигры, вышедшие в 2021 году. Исключением стало разве что дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla.

Номинанты на премию за лучший игровой саундтрек

Aliens: Fireteam Elite от композитора Остина Уинтори

Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok от композитора Стефани Иконому

Call Of Duty: Vanguard от композитора Беара Маккрири

«Стражи Галактики» от композитора Ричарда Джейкса

Old World от композитора Кристофера Тина

Кто заберёт премию, станет известно во время церемонии, которая пройдёт 5 февраля 2023 года. Вероятно, на награждении в 2024 году выберут игры, вышедшие в этом году. Тут и Elden Ring, и God of War Ragnarok, и много других проектов.