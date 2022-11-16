Саундтреки из игр впервые номинированы на музыкальную премию «Грэмми»
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Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи решила добавить в номинации на музыкальную премию «Грэмми» новую категорию, которой до этого никогда не было, — «Лучший саундтрек видеоигры или другого интерактивного медиа».
За награду поборются видеоигры, вышедшие в 2021 году. Исключением стало разве что дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla.
Номинанты на премию за лучший игровой саундтрек
- Aliens: Fireteam Elite от композитора Остина Уинтори
- Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok от композитора Стефани Иконому
- Call Of Duty: Vanguard от композитора Беара Маккрири
- «Стражи Галактики» от композитора Ричарда Джейкса
- Old World от композитора Кристофера Тина
Кто заберёт премию, станет известно во время церемонии, которая пройдёт 5 февраля 2023 года. Вероятно, на награждении в 2024 году выберут игры, вышедшие в этом году. Тут и Elden Ring, и God of War Ragnarok, и много других проектов.
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