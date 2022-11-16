В развитие «Мира танков», «Мира кораблей» и новых игр вложат несколько миллиардов рублей
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По информации газеты «Коммерсантъ», компания Lesta Games, которая теперь занимается развитием «Мира танков», «Мира кораблей» и других игр после ухода Wargaming, в 2023 году планирует крупные инвестиции в свои проекты.
Помимо «Мира танков» и «Мира кораблей», это также коснётся игры «Танки блиц» и совершенно новых проектов Lesta Games. Отмечается, что компания готова вложить в развитие примерно $ 100–150 млн (около 6–9 млрд рублей). Отмечается, что инвестиции пойдут на развитие и поддержку текущих игр, обновление инфраструктуры и наём около 400–450 новых сотрудников.
По словам продуктового директора «Мира кораблей» Александра Ильичёва, Lesta Games уже ведёт переговоры о совместных проектах с «Яндексом», «Ростелекомом» и игровыми студиями.
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