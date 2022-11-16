«Четырёх Бэтменов не будет». Босс Warner Bros. — о будущем фильмов DC

Издание The Hollywood Reporter обратило внимание на слова главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, который рассказал о планах на развитие DC Studios. Напомним, что теперь за киновселенную DC отвечают Джеймс Ганн и Питер Сафран.

По словам Заслава, Ганн и Сафран уже близки к завершению создания общей вселенной DC, которая будет охватывать фильмы, сериалы, мультсериалы, игры и многие другие проекты. Также Заслав отметил, что в будущих планах не будет «четырёх Бэтменов».

Я думаю, что в ближайшие несколько лет вы увидите большой рост и амбиции DC. Уже не будет четырёх Бэтменов. И поэтому часть нашей стратегии — убрать их всех к чёрту из DC, чем Джеймс и Питер и будут заниматься.

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Вероятно, Заслав говорит о Бэтменах в исполнении Роберта Паттинсона, Кристиана Бейла, Майкла Китона и Бена Аффлека. Кто станет единственным и основным Бэтменом в DC, неизвестно.