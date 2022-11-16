Evil Geniuses распустила состав по Dota 2

Американский киберспортивный клуб Evil Geniuses объявил о расформировании состава по дисциплине Dota 2. Организацию покинут все пять игроков и главный тренер.

Решение принято после неудовлетворительного результата на The International 2022: «злые гении» смогли занять лишь 9–12 место.

Бывший состав Evil Geniuses по Dota 2:

Артур Arteezy Бабаев;

Эйбэд Азэль Abed Юсоп;

Егор Nightfall Григоренко;

Андреас Франк Cr1t- Нильсен;

Таль Fly Айзик;

Канишка Сэм BuLba Сосэйл (тренер).

Ранее появились слухи, что Evil Geniuses намерена подписать новый состав из Перу, который будет собран из игроков beastcoast и Thunder Awaken, — обе южноамериканские команды отлично выступили на The International 2022, попав в восьмёрку лучших.