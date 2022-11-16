Evil Geniuses распустила состав по Dota 2
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Американский киберспортивный клуб Evil Geniuses объявил о расформировании состава по дисциплине Dota 2. Организацию покинут все пять игроков и главный тренер.
Решение принято после неудовлетворительного результата на The International 2022: «злые гении» смогли занять лишь 9–12 место.
Бывший состав Evil Geniuses по Dota 2:
- Артур Arteezy Бабаев;
- Эйбэд Азэль Abed Юсоп;
- Егор Nightfall Григоренко;
- Андреас Франк Cr1t- Нильсен;
- Таль Fly Айзик;
- Канишка Сэм BuLba Сосэйл (тренер).
Ранее появились слухи, что Evil Geniuses намерена подписать новый состав из Перу, который будет собран из игроков beastcoast и Thunder Awaken, — обе южноамериканские команды отлично выступили на The International 2022, попав в восьмёрку лучших.
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