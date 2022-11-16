«Случилось худшее». Джим Керри иронично ответил на запрет въезда в Россию

Пару дней назад МИД Российской Федерации ввёл персональные санкции в отношении 100 граждан Канады. В их числе оказался известный актёр Джим Керри. Новость об этом удивила фанатов актёра, а он сам воспринял запрет на въезд в страну с иронией.

В социальных сетях Керри отметил, что «случилось худшее». Актёр сделал это в ответ на публикацию писательницы Маргарет Этвуд, которая пошутила про запланированный отдых в Москве.

Публикация Джима Керри Фото: Twitter

Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещён въезд в Россию… но проблемы 100 канадцев – всего лишь пустяки в этом сумасшедшем мире! У нас всегда будет Париж.

Джим Керри получил наибольшую известность благодаря ролям в «Брюсе Всемогущем», «Эйс Вентуре», «Маске», «Шоу Трумана» и многих других картинах.