«Случилось худшее». Джим Керри иронично ответил на запрет въезда в Россию
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Пару дней назад МИД Российской Федерации ввёл персональные санкции в отношении 100 граждан Канады. В их числе оказался известный актёр Джим Керри. Новость об этом удивила фанатов актёра, а он сам воспринял запрет на въезд в страну с иронией.
В социальных сетях Керри отметил, что «случилось худшее». Актёр сделал это в ответ на публикацию писательницы Маргарет Этвуд, которая пошутила про запланированный отдых в Москве.
Публикация Джима Керри
Фото: Twitter
Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещён въезд в Россию… но проблемы 100 канадцев – всего лишь пустяки в этом сумасшедшем мире! У нас всегда будет Париж.
Джим Керри получил наибольшую известность благодаря ролям в «Брюсе Всемогущем», «Эйс Вентуре», «Маске», «Шоу Трумана» и многих других картинах.
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