Tekken 8 выпустят в 2023 году
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Издание Insider Gaming обратило внимание на финансовый отчёт Bandai Namco. В нём указано, что файтинг Tekken 8 может быть выпущен в 2023 году.
Инвестор спросил у представителей компании, планируется ли в 2023 году выпустить игру, которая «подарит абсолютно новый опыт», как Elden Ring. Bandai Namco заверила, что в следующем году выпустит много проектов, одним из которых, возможно, станет Tekken 8. В данный момент тайтл в активной разработке.
Tekken 8 была анонсирована в сентябре, а после этого продюсер Кацухиро Харада рассказал, что восьмая часть ознаменует собой новую веху в истории серии. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и персонажей.
Релиз файтинга состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.
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