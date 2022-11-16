Tekken 8 выпустят в 2023 году

Издание Insider Gaming обратило внимание на финансовый отчёт Bandai Namco. В нём указано, что файтинг Tekken 8 может быть выпущен в 2023 году.

Инвестор спросил у представителей компании, планируется ли в 2023 году выпустить игру, которая «подарит абсолютно новый опыт», как Elden Ring. Bandai Namco заверила, что в следующем году выпустит много проектов, одним из которых, возможно, станет Tekken 8. В данный момент тайтл в активной разработке.

Tekken 8 была анонсирована в сентябре, а после этого продюсер Кацухиро Харада рассказал, что восьмая часть ознаменует собой новую веху в истории серии. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и персонажей.

Релиз файтинга состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.