Илон Маск выдвинул сотрудникам «Твиттера» ультиматум

Сегодня миллиардер Илон Маск заявил, что «Твиттер» должен стать более «хардкорным». Он предложил штатным сотрудникам или принять его видение развития соцсети, подтвердив согласие в отправленном бизнесменом письме, или уйти из компании.
Если вы уверены, что хотите стать частью нового «Твиттера», пожалуйста, нажмите «Да» по ссылке ниже.
В письме Илона Маска сообщается, что те, кто не подпишет его до четверга, получат трёхмесячное пособие и оставят свои должности. По мнению Маска, сотрудники нового «Твиттера» должны работать интенсивнее и усерднее.
Илон Маск официально стал владельцем «Твиттера» в конце октября — он купил соцсеть за $ 44 млрд. Он практически сразу уволил нескольких ключевых сотрудников, в том числе предыдущего генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и генерального консультанта Виджаю Гадде. Притом последняя активно критиковала миллиардера. Сейчас предприниматель набирает новых топ-менеджеров, а также успел ввести и удалить несуразную пометку верификации аккаунтов.
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