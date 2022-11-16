Boston Dynamics подала в суд на плагиаторов роботов-собак

Boston Dynamics подала иск против Ghost Robotics за нарушение семи патентов, которые связаны с собакоподобным роботом Spot. Обвиняющая сторона уверена, что при создании модели роботов-собак Spirit 40 и Vision 60 намеренно использовались наработки Spot.

Boston Dynamics попросила Ghost Robotics изучить патенты за пять месяцев до выхода Spirit 40 — в июле 2020 года. Ghost Robotics понимала, что её действия могут спровоцировать конфликт.

Представители бостонской компании отмечают, что не против здоровой конкуренции, но к плагиаторству они относятся негативно. Boston Dynamics планирует бороться с теми, кто ворует их интеллектуальную собственность, но сколько запросило компенсации руководство, пока неизвестно.

Инновации — это источник жизненной силы Boston Dynamics. Наши технические специалисты успешно подали около 500 патентов и патентных заявок по всему миру.



Мы приветствуем конкуренцию на развивающемся рынке мобильной робототехники, но ожидаем, что все компании будут уважать права интеллектуальной собственности. Мы будем принимать меры, когда эти права будут нарушаться.