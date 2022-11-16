Никакого «Гарри Поттера»: в России запретили показывать фильмы Warner Bros. по телевизору

По заверению источников издания «Бюллетень кинопрокатчика», Warner Bros. запретила российским каналам транслировать её фильмы и другой контент. Речь идёт о телеканалах СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и «Пятый», которые входят в холдинг «Национальная медиагруппа» (НМГ). При этом лицензионное соглашение между американской компанией и российской медиагруппой действует до середины 2024 года.

Развлекательный контент Warner Bros. и DC считается одним из самых просматриваемых как минимум на СТС. Особенно это касается новогодних праздников, в которые традиционно транслируются серия фильмов «Гарри Поттер», а также супергеройские «Лига справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщина».

Контент Warner Bros. исчез из сетки вещания СТС в октябре этого года.