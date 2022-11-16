Создатели God of War: Ragnarok делают сразу несколько игр

Креативный директор студии Santa Monica Кори Барлог в одном из недавних интервью рассказал, что авторы God of War Ragnarok уже заняты разработкой не одной, а нескольких игр. О каких именно проектах идёт речь, ветеран индустрии не сказал.
Глава разработки новых приключений Кратоса и Атрея Эрик Уильямс добавил, что в будущем он и его команда не прочь посвятить всё рабочее время франшизе God of War. Он хочет, чтобы его работу и имя ассоциировали именно с «Богом войны».
Я помню разговор с кем-то из другой игровой компании — они пытались уговорить меня уйти: «ты хочешь, чтобы тебя до конца жизни знали как парня из God of War?» Я ответил да — отчасти хочу.
Барлог и Уильямс недавно заявляли, что на God of War Ragnarok путь Кратоса в Скандинавии точно подойдёт к завершающему финалу. Главным образом потому, что Барлог не хотел, чтобы трилогия растянулась на 15 лет. По его словам, разработка AAA-игр сейчас требует гораздо больше времени, чем даже 10 лет назад.
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