В Call of Duty: Warzone 2 уже можно играть. До официального старта два часа

Уже скачали Call of Duty: Warzone 2 и буквально отсчитываете минуты до официального запуска серверов? Если настолько не терпится отправиться в новую королевскую битву — есть способ. Энтузиасты обнаружили, что получить доступ к новинке можно, сменив регион учётной записи Activision на Новую Зеландию.
Для этого надо зайти на сайт Call of Duty и войти в учётную запись, после чего перейти в управление учётной записью и добраться до меню Basic Info — там выбираем Address и спускаемся до пункта Location. Выбираем New Zeland.
После этого контент Warzone 2 и DMZ будет доступен из главного меню. Правда, похоже, сейчас он очень ограничен — в королевской битве, к примеру, можно сыграть только в режиме с отрядами на четверых. Соло, дуо и тройки недоступны.
Официально Warzone 2 запустится в 21:00 мск.
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