В Call of Duty: Warzone 2 уже можно играть. До официального старта два часа

Уже скачали Call of Duty: Warzone 2 и буквально отсчитываете минуты до официального запуска серверов? Если настолько не терпится отправиться в новую королевскую битву — есть способ. Энтузиасты обнаружили, что получить доступ к новинке можно, сменив регион учётной записи Activision на Новую Зеландию.

Обновление (19:27). Warzone 2 запустили абсолютно для всех. Менять регион не нужно.

Для этого надо зайти на сайт Call of Duty и войти в учётную запись, после чего перейти в управление учётной записью и добраться до меню Basic Info — там выбираем Address и спускаемся до пункта Location. Выбираем New Zeland.

После этого контент Warzone 2 и DMZ будет доступен из главного меню. Правда, похоже, сейчас он очень ограничен — в королевской битве, к примеру, можно сыграть только в режиме с отрядами на четверых. Соло, дуо и тройки недоступны.

Новость по теме В Call of Duty: Modern Warfare 2 уже стартовал первый сезон. Warzone 2 ещё не вышла

Официально Warzone 2 запустится в 21:00 мск.