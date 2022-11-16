Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Серверы Call of Duty: Warzone отключили на 12 дней

Серверы Call of Duty: Warzone отключили на 12 дней
Комментарии

Activision параллельно запуску Call of Duty: Warzone 2 выключила серверы оригинальной Warzone. Теперь в королевскую битву нельзя сыграть ни в каком виде.

Оригинал будет недоступен 12 дней — его вернут 28 ноября в 21:00 мск под названием Warzone Caldera. Там будет доступен весь приобретённый контент для Modern Warfare (2019), Black Ops: Cold War (2020) и Vanguard (2021). Но никакой связи с Modern Warfare 2 и Warzone 2 у шутера не будет.

Новость по теме
В Call of Duty: Warzone 2 уже можно играть. До официального старта два часа

Вдобавок из главного меню оригинальной Modern Warfare (2019) убрали отдельную вкладку Warzone — теперь батл-рояль числится среди режимов MW (2019). Конкретно у него указано, что серверы на технической профилактике и вернутся 28 ноября.

В Warzone Caldera, к слову, будет лишь одна карта — тихоокеанская Кальдера, созданная к запуску Call of Duty: Vanguard. Остальные локации убрали.

Фото: Activision

Новость по теме
В Call of Duty: Modern Warfare 2 уже стартовал первый сезон. Warzone 2 ещё не вышла
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022