Серверы Call of Duty: Warzone отключили на 12 дней

Activision параллельно запуску Call of Duty: Warzone 2 выключила серверы оригинальной Warzone. Теперь в королевскую битву нельзя сыграть ни в каком виде.
Оригинал будет недоступен 12 дней — его вернут 28 ноября в 21:00 мск под названием Warzone Caldera. Там будет доступен весь приобретённый контент для Modern Warfare (2019), Black Ops: Cold War (2020) и Vanguard (2021). Но никакой связи с Modern Warfare 2 и Warzone 2 у шутера не будет.
Вдобавок из главного меню оригинальной Modern Warfare (2019) убрали отдельную вкладку Warzone — теперь батл-рояль числится среди режимов MW (2019). Конкретно у него указано, что серверы на технической профилактике и вернутся 28 ноября.
В Warzone Caldera, к слову, будет лишь одна карта — тихоокеанская Кальдера, созданная к запуску Call of Duty: Vanguard. Остальные локации убрали.
Фото: Activision
- 16 ноября 2022
-
20:12
-
19:36
-
19:34
-
19:12
-
19:02
-
18:59
-
18:42
-
18:35
-
17:53
-
17:27
-
17:03
-
16:33
-
16:32
-
16:06
-
15:51
-
15:41
-
15:37
-
14:50
-
14:24
-
14:19
-
13:28
-
13:26
-
13:13
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:04
-
11:44
-
11:07
-
10:42
-
10:04
-
09:35
- 15 ноября 2022
-
23:12
-
22:47
-
20:50