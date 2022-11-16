Первые 16 минут Goat Simulator 3 — с отсылкой к культовому «Скайриму»

IGN поделился первыми 16 минутами ироничной Goat Simulator 3 («Симулятор козла 3»). В начале игры есть отсылка к The Elder Scrolls 5: Skyrim. Видимо, авторы поместили в проект и другие забавные «пасхальные яйца».
В начале козёл исследует местную ферму на своих четырёх ногах, докучая людям и животным и находя различные секреты. По мере прохождения животное будет прокачиваться, получая, например, специальные крылья, огромные ходули и другие улучшения.
В третьей части, которая на самом деле вторая, будет полноценный кооператив до четырёх человек (как за одной системой, так и по сети). Авторы обещают традиционную кучу безумия, юмора и весёлый опыт прошлой части.
Goat Simulator 3 поступит в продажу на ПК в Epic Games Store, PS5 и Xbox Series уже 17 ноября.
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