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На Netflix вышел «1899» — мистический сериал от создателей «Тьмы»

На Netflix вышел «1899» — мистический сериал от создателей «Тьмы»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера нового сериала «1899». Его созданием занимались авторы популярного шоу «Тьма» Янтье Фризе и Баран Бо Одар. Для просмотра доступно восемь эпизодов.

Действие сериала «1899» развернётся посреди Атлантического океана на пароходе «Керберос», который везёт иммигрантов из Европы в США. На своём пути команда находит корабль, который считался пропавшим без вести много месяцев. Затем на борту начинают происходить необъяснимые вещи, которые ставят жизни всех членов экипажа под угрозу.

Главные роли исполнили Эмили Бичем, Изабелла Вэй, Антон Лессер, Клара Росаген и другие. Во время съёмок использовали LED-экраны, проецирующие готовые изображения. Нечто похожее применяли в «Мандалорце» и других проектах по «Звёздным войнам».

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