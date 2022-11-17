«Человека-паука: Майлз Моралес» уже можно загрузить на ПК

Сегодня стартовала предварительная загрузка игры «Человек-паук: Майлз Моралес». Игру могут предзагрузить все, кто оформил предварительный заказ через Steam и Epic Games Store. Напомним, что официально экшен в России не выйдет.
Игра займёт на жёстком диске 75 ГБ. Также разработчики назвали точное время выхода проекта на ПК. Тайтл полноценно выйдет завтра в 19:00 мск.
Точное время выхода игры в мире
Фото: Insomniac Games
Созданием порта для ПК занималась нидерландская компания Nixxes Software совместно с Insomniac Games. Действие «Майлза Моралеса» разворачивается в той же вселенной, что и «Человек-паук». Играть предстоит за Майлза, которого тоже укусил радиоактивный паук.
Игра вышла в 2020 году на PS4 и PS5, критики приняли проект крайне положительно.
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