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Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует 13 декабря

Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует 13 декабря
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Второй сезон российского сериала «Вампиры средней полосы» начнёт выходить с 13 декабря. Посмотреть его можно будет в онлайн-кинотеатре START.

К своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова и Артём Ткаченко. Во втором сезоне произойдёт небольшое изменение. Роль Анны Остроумовой исполнила Анастасия Стежко — в первом сезоне её играла украинская актриса Екатерина Кузнецова.

Сериал рассказывает о вампирах, проживающих в Смоленске. Они живут среди других людей, но никого не убивают и не нарушают закон. Вблизи города находят обескровленные тела, поэтому спокойная жизнь вампиров прерывается. Второй сезон продолжит историю вампирской семьи.

Шоу получает положительные отзывы от зрителей. Сериал хвалят за интересную концепцию и сюжет, а также людям нравится актёрская игра.

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