Почти все игры Blizzard отключат в Китае
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Издание Bloomberg сообщило, что Blizzard и китайская компания NetEase не смогли договориться о продлении сотрудничества, поэтому с января 2023 года оно будет остановлено.
Что это означает? Большинство игр Blizzard будут недоступны в Китае после 23 января. К ним относятся Overwatch 2, Diablo 3, Hearthstone, World of Warcraft, StarCraft и другие тайтлы. Примечательно, что Diablo Immortal в стране продолжит работать, поскольку с ней связано отдельное соглашение.
Основатель и исполнительный директор NetEase Уильям Дин отметил, что компания старалась всеми силами продолжить сотрудничество с Blizzard.
Мы приложили много усилий и старались вести переговоры с Activision Blizzard, чтобы продолжить наше сотрудничество и работать для преданных игроков в Китае. Однако в процессе были существенные разногласия по ключевым условиям, и мы не смогли достичь соглашения.
Blizzard и NetEase сотрудничали на протяжении 14 лет. После объявления акции китайской компании резко упали.
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