В провальном футсиме eFootball начали событие к ЧМ-2022. В игру добавили Диего Марадону

Konami запустила второй сезон eFootball 2023, который крутится вокруг события «Фестиваль футбола». Очевидно, что это мероприятие к чемпионату мира по футболу 2022, который вот-вот начнётся в Катаре, однако из-за отсутствия лицензии издатель не может официально связывать ивенты.
Временно в игру добавили аж 40 сборных — за них можно сыграть в локальной игре. Вдобавок до 12 января доступен одиночный режим «Путь международного Кубка», где можно сыграть в турнире за одну из 46 сборных против искусственного интеллекта.
Вдобавок добавили «Наборы сборных команд», позволив купить игроков из национальных команд Аргентины, Франции, Бразилии и Японии. В наборы входит новый «Важный игрок» — это футболист с улучшенной статистикой из его лучшего момента в карьере.
Одним из таких стал Диего Марадона, параметры которого взяли из матча с Англией на чемпионате мира 1986 года. Это особенно интересно, поскольку права на использование футболиста последнее время были под вопросом — его даже убрали из FIFA 22 на фоне непоняток.
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