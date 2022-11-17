Квентин Тарантино назвал свой самый лучший фильм

Квентин Тарантино — известный режиссёр, который работал над многими фильмами. Постановщика много раз спрашивали о том, какая картина, по его мнению, получилась самой лучшей. Режиссёр не давал однозначного ответа, но недавно это изменилось.

Тарантино во время беседы с ведущими радиостанции SiriusXM отметил, что его лучший фильм — «Однажды в Голливуде». Почему именно эту ленту выбрал постановщик, он не сказал.

Годами люди задавали мне подобные вопросы. И я всегда говорил, что они все — мои детища. Сейчас я думаю, что «Однажды в Голливуде» — мой лучший фильм.

Новость по теме Квентин Тарантино ждёт краха супергеройских фильмов

«Однажды в Голливуде» вышел в 2019 году. В главных ролях снялись Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Маргарет Куэлли и другие актёры. Лента получила в целом тёплый приём аудитории.