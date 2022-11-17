Квентин Тарантино назвал свой самый лучший фильм
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Квентин Тарантино — известный режиссёр, который работал над многими фильмами. Постановщика много раз спрашивали о том, какая картина, по его мнению, получилась самой лучшей. Режиссёр не давал однозначного ответа, но недавно это изменилось.
Тарантино во время беседы с ведущими радиостанции SiriusXM отметил, что его лучший фильм — «Однажды в Голливуде». Почему именно эту ленту выбрал постановщик, он не сказал.
Годами люди задавали мне подобные вопросы. И я всегда говорил, что они все — мои детища. Сейчас я думаю, что «Однажды в Голливуде» — мой лучший фильм.
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«Однажды в Голливуде» вышел в 2019 году. В главных ролях снялись Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Маргарет Куэлли и другие актёры. Лента получила в целом тёплый приём аудитории.
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