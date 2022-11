Sony помогла сделать The Callisto Protocol

В создании хоррора The Callisto Protocol немалую роль сыграла Sony, о чём стало известно благодаря фотографиям со съёмок захвата движений. Они проходили на студии PlayStation Visual Arts.

Позже бывший сотрудник Sony Майкл Мамбауэр, который работал над Star Wars Jedi: Fallen Order, Uncharted, God of War, Days Gone и The Last of Us, подтвердил, что Sony помогала The Callisto Protocol и по другим вещам — например, «по кинематографичности». Правда, он не стал углубляться в этот вопрос.

Судя по всему, основная помощь пришла напрямую от студии PlayStation Visual Arts — это технические эксперты игрового направления Sony, которые работают не только с внутренними студиями PlayStation, но и с внешними партнёрами. Студия, среди прочего, работала над разными частями Call of Duty и Resident Evil.

Съёмки The Callisto Protocol Фото: Krafton

The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от создателей оригинальных Dead Space во главе с Гленом Скофилдом. Релиз игры состоится уже 2 декабря на ПК и консолях.