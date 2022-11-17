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Virtus.pro хочет собрать сразу два состава перед новым сезоном в Dota 2

Virtus.pro хочет собрать сразу два состава перед новым сезоном в Dota 2
Александр StrangeR Соломонов
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Российский клуб Virtus.pro планирует выставить две команды на сезон Dota Pro Circuit – 2022/2023. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к команде.

Ранее мы уже писали, что VP тестирует более десяти игроков. Помимо основного, менеджмент планирует собрать и второй состав — он сможет выступать вместо команды One Move, права на которую принадлежат новому руководителю Virtus.pro Dota 2 Александру StrangeR Соломонову.

Скорее всего, за главную команду будет выступать Даниял yamich Лазебный и его новые партнёры. За вторую — коллектив Pantomem и sayuw, который останется под названием One Move (но теперь будет находиться под контролем Virtus.pro) или возьмёт себе тег молодёжки «мишек» VP.Prodigy.

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