Virtus.pro хочет собрать сразу два состава перед новым сезоном в Dota 2

Российский клуб Virtus.pro планирует выставить две команды на сезон Dota Pro Circuit – 2022/2023. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к команде.

Ранее мы уже писали, что VP тестирует более десяти игроков. Помимо основного, менеджмент планирует собрать и второй состав — он сможет выступать вместо команды One Move, права на которую принадлежат новому руководителю Virtus.pro Dota 2 Александру StrangeR Соломонову.

Скорее всего, за главную команду будет выступать Даниял yamich Лазебный и его новые партнёры. За вторую — коллектив Pantomem и sayuw, который останется под названием One Move (но теперь будет находиться под контролем Virtus.pro) или возьмёт себе тег молодёжки «мишек» VP.Prodigy.