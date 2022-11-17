Новый патч для A Plague Tale: Requiem заметно повысил FPS на ПК и консолях

Недавно для A Plague Tale: Requiem вышел первый крупный патч — как оказалось, он действительно помог хотя бы частично исправить одну из главных проблем приключения, а именно плохую производительность. Как отмечают в Digital Foundry, общая производительность выросла до 35% — причём на всех платформах.
К примеру, на PS5 в сцене, где было 24 кадра в секунду, после обновления стало 32 кадра (это в режиме с ограничением на 40 FPS). То есть при стандартной работе с ограничением на 30 FPS игра в среднем вообще не должна опускаться ниже.
Фото: Digital Foundry | Focus
В целом это действительно хорошие новости, поскольку в нашем обзоре мы в первую очередь ругали именно оптимизацию — она была плохой, а работа оказывалась нестабильной.
A Plague Tale: Requiem вышла около месяца назад на PS5, Xbox Series и ПК. Это одна из немногих игр, которые создавались именно для новых консолей.
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