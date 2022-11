Китайский партнёр Activision назвал Бобби Котика придурком из-за отключения игр Blizzard

Сегодня стало известно, что Blizzard и китайская компания NetEase не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве. Это привело к тому, что Overwatch, World of Warcraft, StarCraft и другие тайтлы Blizzard не будут запускаться в Китае в январе 2023 года.

На это отреагировал глава NetEase Саймон Чжу. Он назвал генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика придурком.

Как геймер, который провел 10 тыс. часов в мирах Азерота, StarCraft и Overwatch, я чувствую себя ужасно, поскольку в следующем году не смогу поиграть со своей учётной записи. Однажды, когда можно будет рассказать о том, что произошло на самом деле, разработчики и геймеры получат совершенно новое понимание того, какой урон может нанести один придурок.

NetEase и Blizzard не смогли договориться, однако World of Warcraft: Dragonflight, Hearthstone: March of the Lich King и второй сезон Overwatch 2 в Китае запустят, но всё это будет отключено в январе.