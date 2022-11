Создатели Legacy of Kain услышали мольбы о возрождении культовой игры

В октябре Crystal Dynamics запустила масштабный опрос игроков, чтобы узнать, хотят ли они возвращения культовой серии Legacy of Kain. Разработчикам ответили более 100 тыс. человек — фанаты хотят вернуться к приключениям антигероев Разиэля и Каина, а разработчики их «слышат».

Будьте уверены, мы слышим вас, и мы продолжим информировать вас о будущем Legacy of Kain.

Несмотря на то что серия завершилась почти 20 лет назад, её до сих любит огромная армия фанатов. Первая игра цикла Blood Omen: Legacy of Kain вышла в 1996 году. В 1999-м в продажу поступила Legacy of Kain: Soul Reaver, разработанная Crystal Dynamics и срежиссированная Эми Хенниг, бывшим сценаристом и режиссёром серии Uncharted от Naughty Dog. Это приключение о вампире Разиэле было тепло принято аудиторией и получило несколько сиквелов, среди которых выделяется Legacy of Kain: Defiance 2003 года, которая стала самой последней частью серии.

За последнее десятилетие было предпринято несколько попыток возродить серию Legacy of Kain.