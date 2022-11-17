Квентин Тарантино планирует снять сериал
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По информации издания Deadline, известный режиссёр Квентин Тарантино в 2023 году хочет выпустить восьмисерийный сериал. Деталями постановщик не поделился.
Тарантино уже работал с сериалами — он снял два эпизода шоу «C.S.I. Место преступления». Судя по всему, новым сериалом режиссёр хочет заняться полностью самостоятельно.
Также Тарантино рассказал, что ему предлагали придумать свою версию боевика «Шафт» с Сэмюэлем Л. Джексоном, но он отказался. Режиссёр не очень любит кинокомисы, однако ответил на вопрос, какой комикс он хотел бы экранизировать. Он выбрал арку «Сержант. Фьюри и его Воющие Коммандос».
Недавно Тарантино назвал любимый фильм из числа снятых им. Это лента «Однажды в Голливуде», вышедшая в 2019 году.
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