Квентин Тарантино планирует снять сериал

По информации издания Deadline, известный режиссёр Квентин Тарантино в 2023 году хочет выпустить восьмисерийный сериал. Деталями постановщик не поделился.

Тарантино уже работал с сериалами — он снял два эпизода шоу «C.S.I. Место преступления». Судя по всему, новым сериалом режиссёр хочет заняться полностью самостоятельно.

Также Тарантино рассказал, что ему предлагали придумать свою версию боевика «Шафт» с Сэмюэлем Л. Джексоном, но он отказался. Режиссёр не очень любит кинокомисы, однако ответил на вопрос, какой комикс он хотел бы экранизировать. Он выбрал арку «Сержант. Фьюри и его Воющие Коммандос».

Недавно Тарантино назвал любимый фильм из числа снятых им. Это лента «Однажды в Голливуде», вышедшая в 2019 году.