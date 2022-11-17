Дэвид Бекхэм, Кай Хаверц и Хаби Алонсо снялись в рекламе FIFA 23 к старту ЧМ-2022

EA и Sony выпустили совместную рекламу FIFA 23, приуроченную к старту чемпионата мира по футболу в Катаре. В ролике даже появились несколько известных футболистов — Дэвид Бекхэм, Кай Хаверц и Хаби Алонсо.

ТВ-спот демонстрирует особенности футбольного симулятора на PS5, Xbox Series и ПК. Среди прочего там упоминают технологию для повышения реалистичности движений и поведения футболистов HyperMotion2, а также объёмное звучание через 3D-аудио. Отмечают и обратную связь через геймпад DualSense.

Самое время ощутить всё это на самом большом стадионе.

FIFA 23 вышла в конце сентября, а недавно в футсим добавили специальный режим к старту чемпионата мира в Катаре. На этот раз он не ограничен сетевой Ultimate Team — это вновь полноценный режим.