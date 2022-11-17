Дизайнер Half-Life 2 и Dishonored сделает свой сюжетный шутер

Разработчик Виктор Антонов, который был арт-директором культовой Half-LIfe 2 и приложил руку к первой Dishonored, основал вместе с коллегами игровую студию Eschatology Entertainment. В списке соучредителей также числятся бывшие сотрудники Wargaming — Фуад Кулиев, Дмитро Костюкевич и Борис Николаев.

Eschatology Entertainment уже готовит дебютный проект — хардкорный шутер от первого лица с упором на сюжет. Больше деталей авторы обещают раскрыть в ближайшее время. Студия уже получила первые инвестиции — $ 4 млн от компаний GEM Capital и The Games Fund.

Логотип Eschatology Entertainment Фото: Eschatology Entertainment

Офис Eschatology Entertainment располагается на Кипре, а штат из примерно сорока сотрудников работает удалённо из разных точек мира. Пока неизвестно, когда выйдет их первая игра.