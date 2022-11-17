Дизайнер Half-Life 2 и Dishonored сделает свой сюжетный шутер

Разработчик Виктор Антонов, который был арт-директором культовой Half-LIfe 2 и приложил руку к первой Dishonored, основал вместе с коллегами игровую студию Eschatology Entertainment. В списке соучредителей также числятся бывшие сотрудники Wargaming — Фуад Кулиев, Дмитро Костюкевич и Борис Николаев.
Eschatology Entertainment уже готовит дебютный проект — хардкорный шутер от первого лица с упором на сюжет. Больше деталей авторы обещают раскрыть в ближайшее время. Студия уже получила первые инвестиции — $ 4 млн от компаний GEM Capital и The Games Fund.
Логотип Eschatology Entertainment
Фото: Eschatology Entertainment
Офис Eschatology Entertainment располагается на Кипре, а штат из примерно сорока сотрудников работает удалённо из разных точек мира. Пока неизвестно, когда выйдет их первая игра.
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