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Гайд: как отключить бесконтактный чат в Call of Duty: Warzone 2

Голосовой чат Call of Duty: Warzone 2 помогает выманивать врагов
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Игроки в Call of Duty: Warzone 2 уже знают, что в королевской битве есть важное нововведение — бесконтактный чат, который позволяет слышать находящихся поблизости игроков. При этом соперники тоже слышат бойца.

Эту функцию освоили многие игроки. С её помощью они научились выманивать соперников из укрытий или выяснять их точное местоположение. Новую «фишку» оценили далеко не все, потому что в чате можно слышать нецензурную брань или оскорбления. Впрочем, при желании его легко можно отключить. Для этого надо зайти в настройки звука и прокрутить в самый низ. Там находится proximity chat, его и надо отключить.

Фото: Activision

Activision запустила Call of Duty: Warzone 2 вчера, 16 ноября. Новая королевская битва уже показала рекордный старт. Только в Steam в неё одновременно играло 450 тыс. человек — это рекорд для серии Call of Duty.

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