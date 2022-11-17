Голосовой чат Call of Duty: Warzone 2 помогает выманивать врагов

Игроки в Call of Duty: Warzone 2 уже знают, что в королевской битве есть важное нововведение — бесконтактный чат, который позволяет слышать находящихся поблизости игроков. При этом соперники тоже слышат бойца.
Эту функцию освоили многие игроки. С её помощью они научились выманивать соперников из укрытий или выяснять их точное местоположение. Новую «фишку» оценили далеко не все, потому что в чате можно слышать нецензурную брань или оскорбления. Впрочем, при желании его легко можно отключить. Для этого надо зайти в настройки звука и прокрутить в самый низ. Там находится proximity chat, его и надо отключить.
Фото: Activision
Activision запустила Call of Duty: Warzone 2 вчера, 16 ноября. Новая королевская битва уже показала рекордный старт. Только в Steam в неё одновременно играло 450 тыс. человек — это рекорд для серии Call of Duty.
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