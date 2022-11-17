Бюджет «Форсажа 10» раздули до неприличных цифр

Бюджет «Форсажа 10» разросся до баснословных $ 340 млн. По словам источников, хорошо знакомых с производством нового боевика — сумма на 70% выше бюджета «Форсажа 9», который вышел в прокат в 2021 году. На девятую часть киносаги Вина Дизеля Universal Pictures выделила около $ 200 млн — пока это самая дорогая часть франшизы.

Общие сборы всех выпусков боевиков серии «Форсаж» уже превысили $ 6,6 млрд. Эксперты не уверены, что новая часть саги сможет окупить затраченные на неё средства в мировом прокате. Поскольку указанные $ 340 млн не учитывают траты на маркетинг — для окупаемости понадобится как минимум $ 600 млн.

В росте стоимости десятого «Форсажа» «виноваты» и новые компенсации налоговых льгот, и выросший гонорар звезды киносериала Вина Дизеля и остальных центральных героев франшизы. На повышение бюджета также влияет и вызванный глобальной инфляцией рост производственных затрат.

«Форсаж 10» должен выйти в мировой прокат 19 мая 2023 года. Ранее стало известно, что в картине появится бабушка Доминика Торетто, которую сыграет оскароносная Рита Морено. В боевике к своим ролям вернутся многие хорошо знакомые фанатам франшизы актёры, к ним присоединятся небезызвестные Бри Ларсон и Джейсон Момоа.