«Битва за новый мир». Все детали и трейлер нового сезона Battlefield 2042

DICE презентовала яркий геймплейный трейлер третьего сезона Battlefield 2042. В ролике показали нарезку из динамичных масштабных сражений — с новыми гаджетами, оружием и техникой.
Авторы напомнили и о новой карте Spearhead, а также о двух переработанных локациях — Manifest, которая станет доступна на старте сезона, и Breakaway, которая выйдет позже.
Разработчики добавят в третий сезон и новые стволы — пистолет NVK-P125, рельсотрон Rorsch MK-4, умный дробовик NVK-S22 и любимые фанатами серии метательные ножи. Бойцы также смогут управлять новым танком EMKV90-TOR.
С третьим сезоном в игре появится новый 100-уровневый боевой пропуск, свежие задания, которые помогут разблокировать новое оружие, и другой контент. Сезон стартует в шутере с 22 ноября, в этот же день игру добавят в подписку EA Play.
Фото: Electronic Arts
В декабре в Battlefield 2042 пройдут бесплатные выходные на всех платформах. На ПК игру можно будет опробовать с 1 по 4 декабря, на Xbox — с 1 по 5 декабря, а на PlayStation — с 16 по 23 декабря.
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