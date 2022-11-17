Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Битва за новый мир». Все детали и трейлер нового сезона Battlefield 2042

«Битва за новый мир». Все детали и трейлер нового сезона Battlefield 2042
Комментарии

DICE презентовала яркий геймплейный трейлер третьего сезона Battlefield 2042. В ролике показали нарезку из динамичных масштабных сражений — с новыми гаджетами, оружием и техникой.

Авторы напомнили и о новой карте Spearhead, а также о двух переработанных локациях — Manifest, которая станет доступна на старте сезона, и Breakaway, которая выйдет позже.

Разработчики добавят в третий сезон и новые стволы — пистолет NVK-P125, рельсотрон Rorsch MK-4, умный дробовик NVK-S22 и любимые фанатами серии метательные ножи. Бойцы также смогут управлять новым танком EMKV90-TOR.

С третьим сезоном в игре появится новый 100-уровневый боевой пропуск, свежие задания, которые помогут разблокировать новое оружие, и другой контент. Сезон стартует в шутере с 22 ноября, в этот же день игру добавят в подписку EA Play.

Фото: Electronic Arts

В декабре в Battlefield 2042 пройдут бесплатные выходные на всех платформах. На ПК игру можно будет опробовать с 1 по 4 декабря, на Xbox — с 1 по 5 декабря, а на PlayStation — с 16 по 23 декабря.

Новость по теме
Раскрыто будущее Battlefield 2042: бесплатный доступ, классы и новый контент
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022